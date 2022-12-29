قفزوا من النوافذ.. حريق يجتاح كازينو ويخلف عشرات القتلى والإصابات في كمبوديا

2022/12/29 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى حريق شب في كازينو قمار بفندق كمبودي إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين، حسبما ذكرت الشرطة، الخميس، وأرسلت تايلاند المجاورة عربات إطفاء للمساعدة في مكافحة الحريق في منطقة حدودية مزدحمة.

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