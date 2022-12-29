بسبب مدفأة كهربائية.. حريق بمنزل يخلف ثلاثة أطفال ضحايا في بغداد

2022/12/29 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انقاذ اب وأم وانتشال جثث ثلاثة أطفال مختنقين نتيجة حريق منزل ببغداد.

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