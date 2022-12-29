كييف: إسقاط 11 طائرة مسيرة إيرانية الصنع فوق خاركيف

2022/12/29 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، لضرب البنية التحتية للطاقة في خاركيف، وأسقطت قوات الدفاع الأوكرانية 11 منها.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وأوضح البيان ” خلال الساعات الـ24 الماضية، شن العدو 30 غارة جوية وسبع ضربات صاروخية، على البنية التحتية المدنية في كوستيانتنيفكا ومنطقتي دونيتسك وخاركيف.



كما نفذوا أكثر من 70 هجوما باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الانطلاق”.

وأضاف البيان أن الغزاة الروس ضربوا البنية التحتية للطاقة في خاركيف ثانية، باستخدام 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136-، وأن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 11 منها.

وذكر البيان أن العدو يواصل عملياته الهجومية في اتجاه باخموت وأفدييفكا، ويحاول أيضاً تحسين موقعه التكتيكي في اتجاه ليمان.

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