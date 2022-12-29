تركيا..القبض على 40 شخصاً بينهم “عراقيون” بتهمة الانتماء لـ”داعش”

2022/12/29 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ألقت السلطات التركية القبض ،اليوم الخميس،على 40 أجنبيا متهمين بالانتماء لتنظيم “داعش” في ولاية بورصة غربي البلاد والعاصمة أنقرة.وداهمت فرق مكافحة الإرهاب بشكل متزامن،مواقع إقامة المتهمين، إثر رصدها ارتباطهم وقيامهم […]

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