محافظ واسط يُعلن توزيع مبالغ التعويضات لـ3 فئات(صور)

2022/12/29 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، عن توزيع وجبة جديدة من مبالغ التعويضات لأسر شهداء الارهاب وجرحى التظاهرات والاخطاء العسكرية.وذكر بيان للمحافظة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/انه”بحضور النائب عن […]

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