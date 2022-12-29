تعمل (Xrp Classic) على تعزيز تمويل متجدد صديق للبيئة باستخدام تقنية سلسلة الكتل

2022/12/29 | 16:16 - المصدر: Xrp Classic

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طورت Xrp Classic سلسلة كتل صديقة للبيئة في محاولة لقيادة التمويل المتجدد، وبناء على ذلك؛ فقد اُعتمدت من قبل شركة (SolidProof) المعنية بالتدقيق الأمني للعقود الذكية

دبي — تم إنشاؤها باعتبارها سلسلة كتل خالية من الكربون وصديقة للبيئة للتمويل المتجدد (ReFi)، وقد أكملت Xrp Classic عملية الإطلاق العادل في ديسمبر2022.



تم إدراج Xrp Classic بنجاح على منصة Coinsbit في غضون 48 ساعة من عملية الإطلاق، ثم على منصة تبادل العملات المشفرة P2PB2B في الأيام اللاحقة.

تجمع ReFi بين العوامل الخارجية الإيجابية والسلبية مع حماية المستخدمين، وهي تجسد نهجًا مستقرًا ومتجددًا للتنقل في النظام المالي الذي يهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الوصول إلى الخدمات المالية.



يدعم نظام ReFi اللامركزي التحول إلى نظام مالي يمكن من خلاله معالجة المشكلات النظامية مثل تغير المناخ وتوفير حلول لها.

تعمل Xrp Classic كحل من شأنه أن يزدهر مع تطور أنظمة تبادل العملات المشفرة، وذلك من خلال تمثيل أفضل الممارسات في نظام ReFi.



تعمل Xrp Classic حاليًا على تطوير سلسلة كتل ReFi لتقديم معاملات عالية السرعة وصديقة للبيئة جنبًا إلى جنب مع الحد الأدنى من رسوم التداول.

طلبت Xrp Classic من شركة SolidProof التأكد من مصداقية وصحة البرامج، وبالفعل تلقت تأكيدًا منها على صحته.



تم إدراجها على منصة Coinmarketcap، بهدف نهائي يتمثل في دمج سلسلة كتل ReFi في جميع القطاعات للمساهمة في عالم خالٍ من الكربون.



وصرح جورج بيتر، مدير مجموعة Xrp Classic: "يمكننا، ضمن قدراتنا، تخفيف بعض الأضرار التي نلحقها ببيئتنا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.



إنّ Xrp Classic هي مثال على التكنولوجيا التي يمكن أن تساعدنا على الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، مما يساعد العالم على التعافي".

وفقًا لتقرير صادر عن شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC، يصنف المستثمرون العالميون عملية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن أهم خمس اعتبارات علينا إيلاء الاهتمام لها عند توزيع الاستثمارات.



مؤكدًا كيف نالت الاستدامة تلك الأهمية بمرور الوقت بقوله، "يبدو جليًا أن العالم على أعتاب تغيير جذري ونحن على يقين بأن نموذج Xrp Classic ReFi هو جزء أساسي من هذا التحول."

عقب عملية الإطلاق العادل، عُرض Xrp Classic على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكات أخبار تبادل العملات المشفرة وكذلك على اللوحات الإعلانية في تايمز سكوير في نيويورك.



يعد الحل المتمثل في إعداد سلسلة كتل ReFi الذي يوفره رمز (Xrp Classic) جزءًا من التحول العالمي صوب اقتصاد منخفض الكربون بفضل تأثيره البيئي المنخفض على نظام التشفير البيئي.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: https://www.xrpclassic.com

جهة الاتصال:

جورج بيتر

info@xrpclassic.com

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