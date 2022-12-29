11 ضحية في نزاع عشائري في محافظة ميسان العراقية

2022/12/29 | 16:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص في نزاع عشائري وصفه بـ"الطاحن" شرق محافظة ميسان(جنوبي البلاد) ليل أمس الأربعاء.

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