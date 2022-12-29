وزير الصحة يوجه بتخفيض أجور التعليم الموازي (وثيقة)

2022/12/29 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي،

اليوم الخميس، بتخفيض أجور التعليم

الموازي وأجور (وزارة الصحة) لطلبة

المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

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