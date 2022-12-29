وزير الصحة يعلن اعفاء فئات من التكلفة المادية للضمان الصحي

2022/12/29 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي،

اليوم الخميس، عن اعفاء فئات من التكلفة

المادية للضمان الصحي والاستفادة من

تطبيق القانون.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "تنفيذا لأوليات

الب

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