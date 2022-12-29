ضبط مُخالفاتٍ بمشروع مُنفَّذ من صندوق الإعمار في نينوى

2022/12/29 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

اليوم الخميس، تمكُّنها من ضبط

مُخالفاتٍ في تنفيذ أحد المشاريع

المُنفَّذة من قبل صندوق الإعمار في

مُحافظة نينوى.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها عن عمليَّة

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