2022/12/29 | 16:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DdUQIPS45ls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تراجعت الحكومة عن إجراء الانتخابات المبكرة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا تراجعت الحكومة عن إجراء الانتخابات المبكرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).