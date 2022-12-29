نفط البصرة: أنبوب التصدير عبر ميناء العمية متضرر حالياً وهناك خطة لاستبداله 

2022/12/29 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة نفط البصرة، الخميس، تحركها لتوقيع عقد لاستبدال أنبوب التصدير عبر ميناء العمية.

وقال معاون المدير العام لشؤون الانتاج والجهد الوطني في الشركة باسم الغالبي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الأنابيب البحرية القديمة Sealine 1 و 2 Sealine، أنشئتا العام 1970، وهما بحجم 48 إنج، وباتتا تحت خطر التضرر الذي يؤدي إلى خسارة الإنتاج والتصدير، وكذلك احتساب قيمة الإنتاج من قبل الشركات الأجنبية في حالة عدم القدرة على تصدير النفط، فضلاً عن تلوث مياه البحر في حال تضرّر الأنابيب، لذلك أصبحت هنالك حاجة ملحة لاستبدال هذين الأنبوين".

وأشار إلى "وجود مجموعة Export pipe line 1 و 2 line Export pipe بحجم 48 إنج، وهما لنقل النفط الخام حصراً من الفاو إلى منصات التصدير الأحادية 1 و2 و3 و 5 وهما بحالة ممتازة جداً".

وأوضح، أن "أنبوب التصدير عبر ميناء العمية الذي أنشئ العام 1970 وبحجم 42 إنج متضرّر حالياً، بالتالي هنالك خطة لاستبداله عبر ميناء العمية"، مؤكداً أن "العقد في طور التوقيع حالياً".

وأكد، أن "هنالك خطة لنصب خطوط بحرية جديدة 4 Sealine و5 Sealine بديلة عن الخطوط القديمة وبإشراف شركة Eni الإيطالية مشغل حقل الزبير النفطي".

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