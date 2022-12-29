الداخلية تستعرض نشاطاتها الأمنية المتحققة والرؤية المستقبلية للعام القادم

2022/12/29 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

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استعرضت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أهم نشاطاتها الأمنية والخدمية المتحققة والرؤية المستقبلية للعام المقبل.

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