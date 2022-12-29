القبض على 11 شخصا وضبط 10 قطع أسلحة في ميسان

2022/12/29 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الخميس، القبض على 11 شخصا وضبط 10 قطع أسلحة مختلفة في ناحية السلام بالمحافظة.

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