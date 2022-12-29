وزير التعليم يدعو إلى انشاء جامعات جديدة

2022/12/29 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، جامعة الأنبار احتفالها بتخرج طلبتها للدورة الثانية والثلاثين للعام الدراسي 2022/2021 والذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها.

ودعا وزير التعليم في كلمته خلال الاحتفال بحضور محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات، بحسب بيان للوزارة إلى تظافر الجهود ومضاعفتها باتجاه رسم وتطوير الخطط والاستراتيجيات التعليمية الناجحة القابلة للتنفيذ على مدى السنوات المقبلة التي تشهد منذ الآن مؤشرات كمية واضحة في أعداد الطلبة الملتحقين في بيئة التعليم العالي والبحث العلمي التي سوف تقترب من المليون طالب في عام 2030.

وأضاف أن هذه المؤشرات تقتضي تكثيفا على مستوى الإجراءات والتدابير المسؤولة عن المعالجة التي لا تقل تفاصيلها عن انشاء جامعات جديدة وتطوير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات القائمة والعمل بشكل حثيث على الانتقال من مساحات الكم الى فضاءات الجودة والاعتماد.

وتابع وزير التعليم أن المؤسسات الجامعية العراقية لم يعد طموحها وبرامجها الأكاديمية مقتصرة على البيئة المحلية مشيرا إلى أن مؤشرات تفاعلها العالمي لم يعد خافيا على المراقبين والمتابعين الذين يقرأون مستوى الأداء ومعطيات النشر العالمي ونتائج التصنيفات الدولية وإشادة اليونسكو بالتحول المهم للأنظمة التعليمية في الجامعات العراقية فضلا عن التميز في مجال التعاون الوثيق مع برامج الأمم المتحدة ولاسيما في مجال المشاريع المشتركة ذات الأثر المباشر في حقل التدريب وتطوير المهارات.

بدوره قال رئيس جامعة الأنبار مشتاق طالب الندا في كلمته خلال الحفل إن الجامعة وبعد تحريرها من دنس داعش الإرهابي عملت على إعادة الإعمار وتأهيل أبنيتها بإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي ودعم بعض الجهات المانحة مشيرا الى أن الجامعة حققت إنجازات علمية وبحثية ومؤشرات إيجابية على مستوى التصنيفات العالمية.

وشهد الحفل أداء قسم التخرج للطلبة الخريجين وترديد القسم الطبي لخريجي كلية الطب فيما كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الطلبة الأوائل مهنئا بتخرجهم ومتمنيا لهم مشوارا حافلا بالعطاء والتميز.

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