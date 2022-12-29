كيف يؤثّر الضغط النفسي على الدماغ؟

2022/12/29 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من ضغط نفسي مستمر، فربما حان وقت إعطاء الأولوية لصحتك العقلية.وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أنّ الضغط النفسي يؤثّر على الدماغ بشكل كبير

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