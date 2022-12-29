عرف بقربه من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.. عبد الرحمن النقيب أول رئيس وزراء في العراق الحديث

2022/12/29 | 16:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرحمن النقيب الجيلاني، ولد عام 1841، يعد من الشخصيات العراقية المهمة والمؤثرة خلال العهدين العثماني والملكي، كانت له أدوار سياسية مهمة خاصة بين عامي 1920 و1922، وتوفي عام 1927.

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