2022/12/29 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، كواليس الانباء التي تحدثت عن اقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بسبب الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تحدثت عن اقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بسبب الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار، غير صحيح، ولا يوجد هكذا قرار رسمي صادر حتى الساعة".

وبين ان "هناك ضغوطات تمارسها بعض الأطراف السياسية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل اصدار امر اعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، لكن حتى الساعة السوداني لم يصدر أي قرار ومازال يرفض اقالة مخيف من منصبه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوط سياسية لإقالة محافظ البنك المركزي والسوداني "يقاوم") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضغوط سياسية لإقالة محافظ البنك المركزي والسوداني "يقاوم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).