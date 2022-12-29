جدار اعلاني بكلفة 1000 وحدة سكنية.. البصرة تخفي عشوائياتها لاستقبال جماهير الخليج

2022/12/29 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رجل اعمال حيدر المالكي من أهالي البصرة، اليوم الخميس، عن صرف 45 مليار دينار لانشاء جدار اعلاني في البصرة ضمن تحضيرات خليجي 25، وذلك لحجب منطقة عشوائية كان من المفترض ان تبنى محلها مجمعا سكنيا مكون من الف وحدة سكنية بدلا من انفاقه على الجدار.

وذكر المالكي في تصريحات عبر مجموعات واتساب، تضم المسؤولين المعنيين على المشروع تابعتها (بغداد اليوم ) ان" تكلفة الجدار الإعلاني بطول 15 كم هي 45 مليار"،

كاشفاً ان "المشروع احيل لشركة محلية لتنفيذه خلال بطولة خليجي 25 ".

بدوره استغرب الاقتصادي جعفر حسان من تكلفة الجدار التي وصفها بالمهولة، مبينا ان "مبلغ الجدار يكفي لبناء 1000 وحدة سكنية متوسطة الكلفة لو تم احتساب قيمة الدار مع بناه التحتية 45 مليون دينار"، مستغرباً من "عملية حجب منازل عشوائية بكلفته المالية يمكن انشاء مجمع سكني لاصحاب العشوائيات التي تم حجبها بالجدار".

وشهدت البصرة خلال الأشهر الماضية استعدادات كبيرة لاستقبال المنتخبات والجماهير العربية المشاركة في بطولة كاس الخليج النسخة الخامسة والعشرين خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير المقبل، وتقام المباريات على ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي.

ويذكر أن "العراق استضاف كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج منتخب (أسود الرافدين) بلقب النسخة الخامسة حينها".

وتقام بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وفاز بها منتخب البحرين محققا لقبه الأول.

ويتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة بهذه البطولة برصيد عشرة ألقاب، بينما يأتي كل من السعودية وقطر والعراق في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منهم.

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