2022/12/29 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، غياب اللاعب أحمد ياسين عن صفوف المنتخب الوطني في كأس الخليج.وذكر الاتحاد في بيان أن “عدم مشاركة اللاعب احمد ياسين في نسخة خليجي 25 ، بات في حكم المؤكد وذلك بعد تلقيه عقدا احترافيا، وسوف يلتحق اللاعب بصفوف ناديه الجديد في اليومين المقبلين والذي فضل عدم الكشف […]

ظهرت المقالة عقد احترافي يجبر أحمد ياسين على الغياب عن كأس الخليج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقد احترافي يجبر أحمد ياسين على الغياب عن كأس الخليج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقد احترافي يجبر أحمد ياسين على الغياب عن كأس الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).