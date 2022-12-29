سابقة في نوعها.. حقيقة صور تساقط الثلوج حديثا في الكويت

2022/12/29 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تساقط البَرَد على مناطق في جنوب الكويت، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمناطق مغطاة بالثلج قيل إنها ملتقطة حديثاً هناك، لكن الادعاء خطأ والصور التقطت خلال سنوات سابقة في السعودية.

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