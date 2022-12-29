2022/12/29 | 17:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الخميس 12/29/2022، إلى...

ظهرت المقالة وزير التعليم: عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات سيقترب من المليون في 2030 أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم: عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات سيقترب من المليون في 2030) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم: عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات سيقترب من المليون في 2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).