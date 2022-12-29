2022/12/29 | 17:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شهدت 2022 اعتزال نخبة من أشهر نجوم الكرة العالمية، حيث ودّعوا...

ظهرت المقالة أشهر 10 نجوم اعتزلوا اللّعب في 2022..



بينهم لاعب برشلونه بيكيه أولاً على المسلة.

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