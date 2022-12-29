خبير يعلق على توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولاراً

2022/12/29 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع الخبير النفطي باسم أنطون، الخميس، انخفاض أسعار النفط بشكل محدود لتتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل في حال تم التوصل لتسوية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أنطون، إن توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل في 2023 هو أمر غير منطقي، حيث يعد هذا المستوى غير مقبول من قبل العديد من الجهات الدولية، التي ترى أنه سينعكس تضخماً في أسعار جميع السلع والبضائع، إضافة الى أن مستويات الطلب على النفط لن تكون قادرة على إيصاله إلى هذه المستويات.

وبحسب أنطون فإن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ستُبقي النفط يتحرك ضمن الهامش الحالي للأسعار، في حين أنه إذا تم التوصل لتسوية بين الطرفين، فسيحدث انخفاض محدود وليس كبيراً لتتراوح الأسعار بين 70 و75 دولاراً للبرميل، وذلك مع تأكيد أوبك+ انها ستعتمد الأسلوب الاستباقي في قراراتها المستقبلية، تماماً كما فعلت منذ نحو شهرين عندما قررت تخفيض إنتاجها بواقع مليوني برميل لخلق توازن في السوق.

وأشار أنطون الى أن منظمة أوبك توقعت أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 101.77 مليون برميل، مع إشارتها الى أن تخفيف سياسة صفر-كوفيد في الصين من شأنه أن يوفر بعض الدعم الصعودي للأسعار، بحسب "سكاي نيوز عربية.

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