الإعداد الروحي.. الجفاف الروحي بين الأسباب والمعالجات - الجزء الثامن

2022/12/29 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

1ـ الإعداد الروحي والمهام العظيمة:

يقع إعداد الإنسان وتهيئة طاقاته

وإمكانياته الكامنة في داخل نفسه ضمن

عملية معاناة شاقة وكبيرة لإعادة

الإنسان وفق نواميس الفطرة والعقل

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