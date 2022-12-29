2022/12/29 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..شابة عراقية عاجزة عن الحركة منذ 8 سنوات ..انقذوها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



شابة عراقية عاجزة عن الحركة منذ 8 سنوات ..



انقذوها قناة التغيير الفضائية.

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