2022/12/29 | 17:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشود من الجماهير تتجمع أمام منفذ بيع تذاكر مباراة افتتاح خليجي 25 في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/29 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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