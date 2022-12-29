السوداني: دماء الضحايا لن تمر دون عقاب

2022/12/29 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، التي تعرضت إلى هجوم إرهابي راح ضحيته عدد من المدنيين بين شهيد وجريح.

واستمع السوداني، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى طروحات الوفد، ومطالبتهم بتعزيز الوضع الأمني والاهتمام بالخدمات العامّة في القضاء لاسيما ما يتعلق بالشوارع الرئيسة.

وأشاد السوداني بمواقف شيوخ العشائر ووجهاء قرية البوبالي، والتعامل مع الحادث الإرهابي بمسؤولية عالية وحكمة منعت إراقة الدماء وأفشلت مخططات الفتنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة التحقيق بالجريمة الإرهابية النكراء، موضحاً أن التحقيق سيشتمل على الجوانب الفنية والمعلومات الاستخبارية.



وأوعز باتخاذ تدابير أمنية وخدمية ومتابعة التحقيق، مطمئناً الأهالي بأن دماء الضحايا لن تمر دون عقاب ينال من المجرمين ويقدمهم أمام العدالة.

وحضر اللقاء نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة.

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