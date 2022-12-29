2022/12/29 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مفارز مكافحة المخدرات ، الخميس، القبض على متهم بحوزته أكثر من 17 كغم من المواد المخدرة في محافظة الأنبار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “بعملية نوعية وأمنية ومن خلال المعلومات الاستخبارية، ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية/ مديرية مكافحة مخدرات الأنبار، القبض على متهم وضبطت بحوزته (17 كيلوغراماً و500 غرام) من مادة الكريستال المخدرة و (17000) حبة مخدرة نوع كبتاجون”.

واضاف البيان “تمت إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل”.

التالي

منذ ساعتين

الطيران الحربي العراقي يدمر وكراً لعصابات داعش شرقي بحيرة حمرين

منذ 3 ساعات

تنفيذ عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء

منذ 4 ساعات

النزاهـة: ضبط مُخالفاتٍ بمشروع مُنفَّذ من صندوق الإعمار في نينوى

منذ 5 ساعات

اخماد حريق نشب في مستشفى بكربلاء المقدسة

منذ 6 ساعات

الاستخبارات العسكرية تطيح بـ (11) إرهابياً في خمس محافظات

منذ 7 ساعات

طائرات الجيش تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء بغداد

منذ 8 ساعات

الدفاع المدني ينتشل جثث ثلاثة أطفال مختنقين نتيجة حريق منزلهم ببغداد

منذ 9 ساعات

توصيات من العمليات المشتركة لتطوير العمل الاستخباري

منذ 20 ساعة

القبض على متهمين اثنين في احدى سيطرات بغداد

منذ 21 ساعة

تنويه من الدفاع بشأن تحليق طائرات فوق سماء بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحوزته أكثر من 17 كغم من المواد المخدرة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحوزته أكثر من 17 كغم من المواد المخدرة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).