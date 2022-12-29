تصريح جديد للسوداني بشأن هجوم ديالى

2022/12/29 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تصريحا جديدا تجاه الهجوم الذي استهدف قرية البوبالي في محافظة ديالى، وراح ضحيته 8 أشخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء افي بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الأخير استقبل "وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، التي تعرضت إلى هجوم إرهابي راح ضحيته عدد من المدنيين بين شهيد وجريح".

وأضاف أن "الوفد نقل تحيات أهالي القضاء لسيادته، وعبروا عن شكرهم لاتخاذه الإجراءات الأمنية المطلوبة بعد الحادث الإرهابي الجبان"، لافتا إلى أن "اللقاء حضره نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة".

ووفقا للبيان "استمع السوداني إلى طروحات الوفد، ومطالبتهم بتعزيز الوضع الأمني والاهتمام بالخدمات العامّة في القضاء لاسيما ما يتعلق بالشوارع الرئيسة".

وأشاد السوداني بـ"مواقف شيوخ العشائر ووجهاء قرية البوبالي، والتعامل مع الحادث الإرهابي بمسؤولية عالية وحكمة منعت إراقة الدماء وأفشلت مخططات الفتنة"، مؤكدا "مواصلة التحقيق بالجريمة الإرهابية النكراء".

وفيما أوضح أن "التحقيق سيشتمل على الجوانب الفنية والمعلومات الاستخبارية"، أوعز بـ"اتخاذ تدابير أمنية وخدمية ومتابعة التحقيق، مطمئناً الأهالي بأن دماء الضحايا لن تمر دون عقاب ينال من المجرمين ويقدمهم أمام العدالة".

تحرير: غ.



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