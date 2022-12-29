قيمة الدينار العراقي أمام الذهب ترتفع 84% على أساس سنوي

2022/12/29 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الباحث الاقتصادي منار العبيدي عن عاملين اساسيين أديّا إلى ارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل الذهب بنسبة 84% على أساس سنوي.

وقال العبيدي في إيضاح تابعته (بغداد اليوم) إن "البنك المركزي حقق قيمة موجودات بلغت حوالي 200 ترليون دينار خلال شهر نوفمبر بارتفاع سنوي بلغت نسبته 36% وبلغت احتياطيات البنك المركزي ما قيمته 96 مليار دولار امريكي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 46%".

وأضاف أن "قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت لتصل الى اكثر من 84 ترليون دينار عراقي بارتفاع سنوي بلغت نسبته 10%".

وأوضح أنه "اعتمادا على قيمة الاحتياطيات بالعملات الاجنبية وقيمة العملة النقدية المصدرة وقيمة الذهب بالاسواق العالمية، فأن قيمة الغرام الواحد من الذهب تعادل 46 الف دينار عراقي بارتفاع سنوي بقيمة الدينار بلغت 84% حيث كانت قيمة الغرام الواحد من الذهب تعادل 67 الف دينار عراقي في نوفمبر من العام الماضي".

واشار الى انه "بلغت اقل قيمة فعلية للدينار العراقي مقابل الذهب في الشهر الخامس من 2021 حيث بلغ الغرام الواحد من الذهب ما قيمته الفعلية 72 الف دينار عراقي".

وبين أن "هذا الارتفاع في قيمة الدينار العراقية نتيجة نمو الاحتياطيات ويقابلها نمو اقل في العملة النقدية المصدرة مما ساهم في تعزيز قيمة الدينار العراقي الفعلية امام سعر الذهب".

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