2022/12/29 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد مواصلة التحقيق بجريمة “البوبالي” ويوعز باتخاذ التدابير الامنية المركز الخبري الوطني.

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