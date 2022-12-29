نتنياهو يعود لرئاسة الوزراء للمرة السادسة.. وأول رئيس مثلي للكنيست

2022/12/29 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، على حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، اليمينية المتشددة، لتكون بذلك المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو رئاسة الوزراء.

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