وزير الهجرة: مجلس الوزراء يوافق على تمليك الاراضي السكنية لشاغليها من الايزيديين في سنجار

2022/12/29 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة العراقية، اليوم

الخميس، موافقة مجلس الوزراء على تمليك

الاراضي السكنية في المجمعات لشاغليها

من الايزيديين في قضاء سنجار.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان

فائق خلال مؤتمر صحفي ع

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