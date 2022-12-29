دعا إلى انشاء جامعات جديدة.. وزير التعليم: أعداد الطلبة سوف تقترب من المليون في عام 2030

2022/12/29 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس،

إلى انشاء جامعات جديدة، فيما أشار إلى

أن أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم

العالي سوف تقترب من المليون في عام 2030.

وذكر إعلام وزارة

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