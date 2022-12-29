2022/12/29 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم

بتجارة المخدرات بحوزته كميات كبيرة

ومتنوعة في الانبار.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بإشراف من مدير عام

المخدر

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