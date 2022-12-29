2022/12/29 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RqHHRxZ8QPo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بضربة وجهها صقور الجو.. مقتل اثني عشر إرهابياً في منطقة نارين بمحافظة ديالى وملفات أخرى في نشرة الـ6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بضربة وجهها صقور الجو.. مقتل اثني عشر إرهابياً في منطقة نارين بمحافظة ديالى وملفات أخرى في نشرة الـ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).