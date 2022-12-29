مبابي يخرج عن صمته ويعلق على إساءات حارس مرمى الأرجنتين

2022/12/29 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صمته بعد تعرضه للإساءة من حارس الأرجنتين إيمليانو مارتينيز خلال الاحتفالات بكأس العالم.

وفي أول تعليق له على الإساءات قال مبابي: إنها ليست مشكلتي ليس لدي الطاقة لإهدارها على مثل هذه الأشياء غير المجدية".

وأضاف: "تحدثت مع ميسي بعد المباراة وهنأته، لقد كان الأمر مهمًا بالنسبة له، كما كان مهما بالنسبة لي أيضًا ، لكنني خسرت وعليكإظهار النضج لتهنئة الفريق الآخر".

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