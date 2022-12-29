2022/12/29 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس، بأن سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية سيعود لوضعه الطبيعي قبل نهاية 2022، فيما أشار الى وجود أفكار مطروحة للنقاش لتخفيض الدولار إلى 130 ألف دينار.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية سيعود إلى وضعه الطبيعي قبل نهاية 2022 وربما يصل الى سعر البيع لدى البنك المركزي مع زيادة الضخ عبر المصارف الحكومية والاهلية واعتماد حلول آنية في اتجاهات متعددة".

واضاف، ان "سعر الدولار حتى ولو عاد الى وضعه الطبيعي يبقى مرتفعا ويولد ضغوطا على الاسواق خاصة اسعار المواد الاساسية ومنها الغذائية"، مؤكدا أن "هناك افكارا مطروحة حاليا حول خفض سعر الصرف الى 140 او 135 من اجل خلق توازن في الاسواق يدفع الى خفض مناسب للاسعار"، لافتا الى ان "هذا الخطوات ستدرس في 2023، والامر منوط بالبنك المركزي باعتباره يملك صلاحية كاملة في هذا المسار".

واشار الى ان "تنويع احتياطات العراق المالية بات ضرورة ستراتيجية في حكم الاوضاع الدولية والازمات"، مؤكدا بان "هناك قرارات مهمة ستدرس حاليا وفق معلوماته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الاطار: نقاش لتخفيض الدولار إلى مستويات قريبة من سعره القديم - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الاطار: نقاش لتخفيض الدولار إلى مستويات قريبة من سعره القديم - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).