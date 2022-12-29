بعد وصوله لأدنى مستوى منذ 18 عاما أمام الدولار.. الدينار العراقي يسترد بعض قيمته لهذه الأسباب

2022/12/29 | 18:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الدينار العراقي التذبذب مقابل الدولار ما بين الانخفاض على نحو غير مسبوق منذ عام 2004 وبين ارتفاع جزئي، حيث بلغ الدولار الواحد الثلاثاء الماضي نحو 1600 دينار قبل أن يسجل اليوم قرابة 1535 دينارا.

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