افتتاح دار للمعنفات في كركوك

2022/12/29 | 18:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكين المرأة.

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