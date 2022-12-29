2022/12/29 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن صرف رواتب الحراس الاصلاحيين في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث المعادين الى الخدمة.وقالت الوزارة في بيان “يأتي هذا الصرف في ضوء جهود وزير العدل خالد شواني في متابعة الشؤون المالية والادارية لجميع موظفي الوزارة ومنتسبيها”.

التالي

منذ 40 دقيقة

الزراعة تعلن اتخاذ إجراءات ستنعكس قريباً على استقرار أسعار المنتجات

منذ ساعتين

وزير التعليم يدعو إلى انشاء جامعات جديدة

منذ 3 ساعات

نفط البصرة: خطة لاستبدال إنبوب التصدير عبر ميناء العمية ونصب اخرى جديدة

منذ 4 ساعات

وزير الصحة بتخفيض أجور التعليم الموازي

منذ 6 ساعات

الحكومة تذكر المواطنين بالعطلة الرسمية برأس السنة الأحد المقبل

منذ 6 ساعات

وزيرة الهجرة تعلن موعد إنهاء ملف النازحين

منذ 8 ساعات

وزير التعليم يصل الأنبار ويؤكد على دعم المؤسسات الجامعية في المحافظة

منذ 8 ساعات

هبوط أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

منذ 22 ساعة

إحالة ملف إطعام السجناء إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد

منذ 23 ساعة

أمانة مجلس الوزراء: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن عن صرف رواتب الحراس الاصلاحيين المعادين الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن عن صرف رواتب الحراس الاصلاحيين المعادين الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).