اجتماع مرتقب بين اليكتي والبارتي لحل الخلافات بعد رأس السنة

2022/12/29 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الخميس، عن اتفاق بين الحزبين الكرديين لعقد اجتماع مشترك لحل الخلافات بين الحزبين بعد نهاية عطلة راس السنة الميلادية، مشيرا الى ان الاتفاق على تغيير المناصب خطوة إيجابية لترطيب الأجواء.

وقال الهركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “تمت الموافقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (اليكتي والبارتي) على تغيير مناصب الاتحاد الوطني التي تشمل وزير البيشمركة ووزير الإقليم ووكيل وزارة الداخلية”، معتبرا “الاتفاق خطوة إيجابية اتجاه حل الخلافات لمختلف الملفات”.

وأضاف ان “هذه الموافقة أسهمت بالتمهيد الى عقد اجتماع مرتقب بين الحزبين بعد نهاية عطلة راس السنة الميلادية لحل الخلافات لمختلف الملفات وعلى راسها قضية الانتخابات وغيرها”.

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