الصين تثير رعب العالم مجددا.. وتحرك أميركي تجاهها بعد التفشي السريع لكورونا

2022/12/29 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمّت الولايات المتحدة، الخميس، إلى الدول التي فرضت قيودًا على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت بكين، رفع القيود على المسافرين إلى الخارج، فيما ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 محليًا.

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