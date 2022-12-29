2022/12/29 | 18:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KVqyGBWTG7o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاقات السوداني والإطار تشهد التصعيد.. إقالة رئيس الحكومة أمرٌ ليس ببعيد | اخبار السادسة 2022/12/29) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاقات السوداني والإطار تشهد التصعيد.. إقالة رئيس الحكومة أمرٌ ليس ببعيد | اخبار السادسة 2022/12/29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).