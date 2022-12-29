تأجيل محاكمة المتهم بقتل الباحث العراقي هشام الهاشمي للمرة التاسعة

2022/12/29 | 18:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحث والأكاديمي العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل في يوليو 2020 (تويتر)

أجّل القضاء العراقي، اليوم الخميس، محاكمة المتهم بقتل الباحث والأكاديمي العراقي البارز هشام الهاشمي للمرة التاسعة على التوالي.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة المحاكمة اليوم بحق (أحمد عويد الكناني)، وهو ضابط متهم بالتورط في اغتيال الهاشمي في تموز/ يوليو 2020، وهو منتسب أمني في جهاز الشرطة الاتحادية، إضافة إلى عمله مع فصيل مسلح نافذ في بغداد.

وقالت مصادر قضائية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم تأجيل محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي إلى 8 آذار/مارس المقبل"، مبينة أن التأجيل، وهو التاسع، يعود إلى تأخر محكمة التمييز في إعادة القضية، حيث تم الطعن بإجراءات التحقيق مع المتهم وأخذ اعترافاته، وأوراقه ما زالت حتى الآن في محكمة التمييز.

وقال عضو بنقابة المحامين العراقيين، لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن المتهم بقتل الهاشمي أحمد عويد الكناني لم يحضر جلسة المحكمة اليوم، موضحاً أن الكناني "ما زال قيد الاعتقال، والأنباء التي تحدثت عن هروبه غير صحيحة، لكن هذا التأجيل المتواصل تقف خلفه ضغوطات، تهدف للإفراج عنه تحت مزاعم أن إجراءات التحقيق معه غير قانونية في زمن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة"، وأضاف أن "جماعة كتائب حزب الله تقف خلف سلسلة الضغوط وعمليات التأجيل المتواصلة للنطق بالحكم".

ويخشى ناشطون وعائلة الضحية من أن يكون تم تهريب المتهم الكناني من السجن بسبب ارتباطاته مع مليشيات نافذة في البلاد، خاصة مع وجود ما يعزز ذلك بعد حضوره جلسات المحاكمة الأربع التي تم تأجيلها.

وقال المحلل السياسي، شاهو القرة داغي، في تغريدة له: "تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي للمرة التاسعة على التوالي، عندما يكون خصمك ميليشياوي يتعطل القانون والقضاء وكل شيء".

تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي للمرة التاسعة على التوالي..عندما يكون خصمك ميليشياوي يتعطل القانون والقضاء وكل شيء pic.twitter.com/R16aQYPyhK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) December 29, 2022

من جهته، قال المدون والناشط المدني عبد اللطيف الهجول في تغريدة له "تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني الشهيد #هشام_الهاشمي، دلالة على أن المتهم خارج السجن ولا تستطيع المحكمة أن تحكم غيابياً وتثير ضجة الرأي العام".

تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني الشهيد #هشام_الهاشمي للمرة الثامنةوهذه دلالة على ان المتهم خارج السجن ولاتستطيع المحكمة ان تحكم غيابياً وتثير ضجة الرأي العام ..#هشام_الهاشمي pic.twitter.com/JN6cUKszMx

— عبداللطيف الهجول (@Alhajwel1) December 29, 2022

ويلف الغموض ملف محاكمة المتهم باغتيال الخبير في الشأن الأمني العراقي، هشام الهاشمي، بعد تأجيلها بضع مرات، وسط شكوك تحوم حول تهريب الجاني أو محاولة ذلك.

وولد الهاشمي في بغداد عام 1973، وينتمي إلى عشيرة الركابي السنية العريقة، ودرس الثانوية في إعدادية الجمهورية للبنين، ثم حصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من الجامعة المستنصرية عام 1994.



واعتبرت حادثة اغتياله، من بين أبرز الأحداث التي جرت في العراق، خلال عام 2020.

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