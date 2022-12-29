’هجوم البوبالي’.. السوداني: جرى إفشال مخطط للفتنة وإراقة الدماء

2022/12/29 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مع وفد من شيوخ عشائر ووجهاء قرية “البوبالي” في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، التطورات الأخيرة، وذلك بعد تعرض القرية إلى هجوم راح ضحيته عدد من المدنيين.وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني تلقت ايرث نيوز، نسخة منه، فقد “نقل الوفد تحيات أهالي القضاء للسوداني، وعبروا عن شكرهم […]

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السوداني: جرى إفشال مخطط للفتنة وإراقة الدماء أولاً على ايرث نيوز.

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