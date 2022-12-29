ايران: نافذة التوصل إلى اتفاق مع إيران لن تبقى مفتوحة إلى الأبد

2022/12/29 | 18:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، الخميس 12/29/2022، ان نافذة التوصل...

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