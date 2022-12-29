2022/12/29 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس،اليوم الخميس، أن بلاده ستخصص 2.7 مليار دولار لأوكرانيا في عام 2023.ونقلت “رويترز” عن والاس قوله: “في السنة المالية 2023، سنخصص 2.3 مليار جنيه أخرى (2.7 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تخصص 2.7 مليار دولار لـ”كيف” العام المقبل المركز الخبري الوطني.

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