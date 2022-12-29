هروب متهم من داخل محكمة الديوانية

2022/12/29 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، ان متهم وفق المادة 443 من قانون العقوبات هرب من داخل محكمة الديوانية.

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